В Волгоградской области в массовой аварии с грузовой машиной погибли трое

В Волгоградской области произошли смертельная массовая авария, сообщает региональное управление МВД.

Сегодня на 643 км. Автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом "Мерседес", легковушки "Форд" и "БМВ". Водитель и пассажир "Форда", а также пассажир автомобиля "БМВ" погибли на месте до приезда "скорой помощи".

Травмы получили один из пассажиров автомобиля "БМВ" и двое несовершеннолетних пассажиров из двух легковых иномарок.