01 Августа 2022
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Авария, Сызрань - Саратов - Волгоград (2022) | Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области в массовой аварии с грузовой машиной погибли трое

В Волгоградской области произошли смертельная массовая авария, сообщает региональное управление МВД.

Сегодня на 643 км. Автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом "Мерседес", легковушки "Форд" и "БМВ". Водитель и пассажир "Форда", а также пассажир автомобиля "БМВ" погибли на месте до приезда "скорой помощи".

Травмы получили один из пассажиров автомобиля "БМВ" и двое несовершеннолетних пассажиров из двух легковых иномарок.

Авария, Сызрань - Саратов - Волгоград(2022)|Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария, Сызрань - Саратов - Волгоград(2022)|Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Теги: Авария, трасса, Сызрань – Саратов – Волгоград



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