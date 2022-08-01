Европейская разведка изучает ситуацию с болезнью Чубайса, - Reuters

Бывший спецпредставитель президента России, экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, госпитализированный в одну из европейских клиник, может говорить. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

По данным источников агентства, экс-чиновник считает, что у него редкий синдром Гийена-Барре.

"Он думает, что это болезнь. Врачи говорят, что вовремя ее обнаружили", – заявил один источник. Второй добавил, что не думает, "что это отравление".

Источники также заявили, что европейская разведка изучает ситуацию, но результаты пока не разглашаются.

Ранее Telegram-канал "Осторожно, новости" написал, что комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. По данным канала, сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей.

Ранее сообщалось о госпитализации Чубайса в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. У него внезапно начали отниматься руки и ноги.

Миланская газета Corriere della Sera приводит новые подробности госпитализации Чубайса, сообщая, что он почувствовал недомогание во время отдыха на Изумрудном побережье итальянской Сардинии. По данным издания, сейчас экс-глава "Роснано" в тяжелом состоянии.