Четыре истребителя КНР вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Четыре истребителя Shenyang J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня на юго-западе территориальных вод острова, говорится в сообщении оборонного ведомства в Тайбэе.

Ранее МИД Китая повторил, что визит председателя палаты представителей американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", Китай "непременно примет решительные меры" для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Известно, что и со стороны США предприняты меры по наращиванию военного присутствия в регионе на случай инцидентов: американский флот разместил в регионе несколько авианосцев, также дополнительные силы прибыли на военно-морские базы.

Сегодня Пелоси начала свой азиатский тур, первым пунктом программы стало посещение Сингапура. Куда направится третье лицо государства после посещения этой страны – неизвестно. Предполагается, что завтра, 2 августа, Пелоси может попробовать посетить Тайвань и встретиться с руководством острова, пытающего добиться независимости от Китая, Пекин же не признает независимость этой территории.