Соперником Шлеменко на турнире RCC 12 в Екатеринбурге стал сербский "Джокер"

01 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Свердловская область
Александр Шлеменко (2022) | Фото: пресс-служба RCC

Соперником Шлеменко на турнире RCC 12 в Екатеринбурге стал сербский "Джокер"

Объявлен новый соперник известного российского бойца Александра Шлеменко, который в конце августа проведет поединок в Екатеринбурге.

Напомним, изначально "Шторм" должен был подраться с другим именитым спортсменом – Магомедом Исмаиловым, а бой должен был стать главным событием августовского турнира RCC 12 в уральской столице. Однако Магомед не успел восстановиться после операции на колено и встречу перенесли на декабрь, а Александру пообещали найти нового оппонента.

Как сообщили Накануне.RU в компании Russian Cagefighting Championship, соперником Шлеменко станет Александр Илич из Сербии, который имеет рекорд 13-5. Их поединок состоится 26 августа на пятитысячной арене КРК "Уралец" и возглавит RCC 12.

Афиша боя Александра Шлеменко и Александр Илича(2022)|Фото: пресс-служба RCC

Илич по прозвищу "Джокер" в июне этого года дрался за титул чемпиона чешской организации OKMMA против Карлоса Вемолы (33-6). Титульный шанс он получил после четырех поединков в KSW, где записал на свой счет "нокаут вечера" и "выступление вечера". В рейтинге Восточной Европы Александр Илич находится на 22-й позиции среди лучших средневесов и, как и его будущий соперник, предпочитает биться на руках, лишь изредка залезая в борьбу.

Александр Шлеменко впервые вышел в клетку RCC в 2018 году и одержал уже три победы в организации: задушил Йонаса Бильштайна, Дэвида Бранча и нокаутировал Вискарди Андраде. Его перенесенный бой против Магомеда Исмаилова должен стать главным событием декабрьского турнира RCC 13 в Екатеринбурге.

Теги: Шлеменко, Илич, бой, RCC



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.07.2022 15:39 Мск Нового соперника Шлеменко по бою в Екатеринбурге объявят на этой неделе
Ранее 12.07.2022 13:16 Мск Бой Шлеменко и Исмаилова в Екатеринбурге перенесен с августа на декабрь
Ранее 12.05.2022 15:53 Мск Шлеменко и Исмаилов подписали контракт на бой в августе в Екатеринбурге
Ранее 20.12.2021 12:46 Мск Александр Шлеменко проведет очередной бой в Екатеринбурге


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети