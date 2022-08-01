Соперником Шлеменко на турнире RCC 12 в Екатеринбурге стал сербский "Джокер"

Объявлен новый соперник известного российского бойца Александра Шлеменко, который в конце августа проведет поединок в Екатеринбурге.

Напомним, изначально "Шторм" должен был подраться с другим именитым спортсменом – Магомедом Исмаиловым, а бой должен был стать главным событием августовского турнира RCC 12 в уральской столице. Однако Магомед не успел восстановиться после операции на колено и встречу перенесли на декабрь, а Александру пообещали найти нового оппонента.

Как сообщили Накануне.RU в компании Russian Cagefighting Championship, соперником Шлеменко станет Александр Илич из Сербии, который имеет рекорд 13-5. Их поединок состоится 26 августа на пятитысячной арене КРК "Уралец" и возглавит RCC 12.

Илич по прозвищу "Джокер" в июне этого года дрался за титул чемпиона чешской организации OKMMA против Карлоса Вемолы (33-6). Титульный шанс он получил после четырех поединков в KSW, где записал на свой счет "нокаут вечера" и "выступление вечера". В рейтинге Восточной Европы Александр Илич находится на 22-й позиции среди лучших средневесов и, как и его будущий соперник, предпочитает биться на руках, лишь изредка залезая в борьбу.

Александр Шлеменко впервые вышел в клетку RCC в 2018 году и одержал уже три победы в организации: задушил Йонаса Бильштайна, Дэвида Бранча и нокаутировал Вискарди Андраде. Его перенесенный бой против Магомеда Исмаилова должен стать главным событием декабрьского турнира RCC 13 в Екатеринбурге.