01 Августа 2022
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Политика Украина
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) (2022) | Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

Минобороны РФ заявило об уничтожении в Харькове двух установок HIMARS

ВС РФ уничтожили две пусковые установки ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Харькове, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, установки располагались на территории завода "Украинские энергетические машины".

Также в результате высокоточного удара по заводу были уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемника.

27 июля сообщалось, что ВКС России уничтожили более 100 ракет к РСЗО HIMARS производства США на Украине.

Удар по складу боеприпасов был нанесен в районе села Любимовка в Днепропетровской области.

Теги: HIMARS, Харьков, Минобороны



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