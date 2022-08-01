Минобороны РФ заявило об уничтожении в Харькове двух установок HIMARS

ВС РФ уничтожили две пусковые установки ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Харькове, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, установки располагались на территории завода "Украинские энергетические машины".

Также в результате высокоточного удара по заводу были уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемника.

27 июля сообщалось, что ВКС России уничтожили более 100 ракет к РСЗО HIMARS производства США на Украине.

Удар по складу боеприпасов был нанесен в районе села Любимовка в Днепропетровской области.