01 Августа 2022
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Кулак (2021) | Фото: Накануне.RU

В Салехарде девочка-подросток жестоко избила сверстницу на заброшенной стройке

В социальных сетях распространилось видео жесткой расправы школьницей над сверстницей.

Инцидент, предположительно, произошел в Салехарде (видеозапись гуляет именно по группам этого города), на одной из местных строек или заброшенном объекте. На кадрах, которые Накануне.RU не может опубликовать из этических соображений, видно как толпа несовершеннолетних наблюдает за тем, как одна из девочек набросилась на сверстницу, несколько раз ударила ее по лицу ладонями, намешала грязи в волосы, а после начала бить уже кулаками в лицо под одобрительные насмешки и молчание других школьников.

Никто из присутствующих не попытался пресечь избиение. После того, как девочку избили, нападавшая начинает кривляться на камеру, а голос за кадром с издевкой просит поделиться потерпевшую своими ощущениями.

Распространивший видеозапись в одной из соцсетей города анонимный автор сообщил, что избиение произошло в наале июня и требует привлечь виновных (в том числе и тех, кто просто наблюдал за истязанием девочки) к ответственности.

"Жертва молчит, а свои травмы перед родителями обосновала "падением". Кроме того, молчат и те подростки, которые наблюдали за происходящим! Мы считаем, что недопустимо умалчивать факты откровенного преступления и требуем поднять общественный резонанс вокруг данной ситуации, а далее — привлечь правоохранительные органы, дабы те дали юридическую квалификацию происходящему на видеоролике", - говорится в сообщении.

Отметим, что в последнее время в России участились случаи, когда подростки зверски, толпой избивают своих сверстников. Причем, правило "лежачего не бьют" - в этих драках не работает, напротив, дети с необъяснимой жестокостью бьют того, кто не может дать отпор. Так, в июне этого года в соцсетях появились чудовищные кадры нападения толпы школьников на мальчика в Березниках - лежащего на земле мальчика 2010 года рождения обступила толпа подростков - около 10 человек, один из них наносил сверстнику удары кулаками по лицу, пинал ногами, стараясь попасть по голове. Некоторые школьники подходили к избитому и с любопытством его оглядывали: наклонялись и приседали, чтобы рассмотреть поближе. Были слышны мат и смех. В марте, в Екатеринбурге группа парней избила 14-летнего школьника. После драки его на "скорой" увезли в больницу с многочисленными травмами.В Копейске, 16 февраля у школы №43 в поселке Кадровик одноклассники избили девочку, после этого она восемь минут пролежала без сознания на снегу, пока ее не увидела учительница.

Теги: избиение, дети, девочка, толпа, подростки, расправа



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