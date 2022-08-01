01 Августа 2022
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металлопрокат рулоны (2004) | Фото: Накануне.ru

Принципы ВТО оказались выброшены на помойку – Путин

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в "подстёгивании" мировой инфляции. При этом РФ, по словам Путина, такими вещами не занимается. Но и действовать себе в ущерб не будет.

"Россия всегда будет надёжным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнёров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надёжными партнёрами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров", - заявил президент во время совещания с металлургами.

"Санкционные решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причём конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в экономике. В расчёт не брались даже очевидные последствия, включая рост стоимости стройматериалов на глобальном рынке, подстёгивание мировой инфляции. То же самое происходит и в других отраслях, в частности в энергетике. Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует", - полагает российский президент.

Он довольно жестко высказался и по поводу Всемирной торговой организации, в которой Россия до сих пор состоит: "Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО – они просто выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнёрам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить".

Теги: металлургия, вто, владимир путин, санкции



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