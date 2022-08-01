США перемещают самолеты и авианосцы ближе к Тайваню, - СМИ

США перемещают самолеты и авианосцы ближе к Тайваню в связи с возможностью визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, пишет газета Nikkei Asia.

Издание также опубликовало схему с американскими кораблями в регионе.

Ранее спикер палаты представителей американского парламента Нэнси Пелоси подтвердила, что на предстоящей неделе совершит турне по Азии. При этом она ничего не сказала по поводу Тайваня, ставшего задолго до ее предполагаемого визита поводом для дипломатического скандала между Вашингтоном и Пекином.

Местная газета China Times со ссылкой на источники сообщает, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа, а на следующий день встретиться с главой администрации острова. При этом МИД Тайваня эти планы пока не подтверждает.

Напомним, официальный представитель минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что "армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае поездки Пелоси на остров, а предпримет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства".