Лукашенко сменил посла Белоруссии в России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назначил посла Белоруссии в России, сообщает пресс-служба главы государства.

Пост получил Дмитрий Крутой. По совместительству он получил должность полпреда Белоруссии при Экономическом совете СНГ, специальным представителем Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ.

Напомним, предыдущий посол – Владимир Семашко – занимал должность посла Белоруссии в России с 2018 г. В 2019 г. он был наделён полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности республики в рамках Союзного государства.

Дмитрий Крутой стал самым молодым министром в правительстве Белоруссии: в 2018-19 гг. он был министром экономики республики. На тот момент Крутому было 37 лет. В декабре 2019 г. его назначили на пост первого заместителя премьер-министра Белоруссии, после чего его назначили замглавы администрации при президенте Лукашенко.