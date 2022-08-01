Четыре известных екатеринбуржца награждены почетным знаком "За заслуги перед городом"

Мэр уральской столицы Алексей Орлов подписал постановление о награждении почетным знаком "За заслуги перед городом Екатеринбургом" четырех выдающихся жителей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Все они представляют различные сферы деятельности. Так, за значительный вклад в социально-экономическое развитие города высокой награды удостоены генеральный директор строительной компании "СТРОЙТЕК" Владимир Копылов и генеральный директор АО "Специализированный застройщик "ЛСР. Недвижимость-Урал" Владимир Крицкий.

К награждению представлен директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников. Он получил почетный знак за весомый вклад в развитие культуры и искусства в столице Урала. Кроме него наградой отмечен главный научный сотрудник сектора спиновой кинетики лаборатории квантовой наноспинтроники Института физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук Владимир Устинов – за значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных исследований в области физики магнитных явлений.

Традиция вручения почетного знака "За заслуги перед городом Екатеринбургом" зародилась в 1998 году. За все прошедшие годы этой награды были удостоены порядка 200 человек.