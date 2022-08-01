Мантуров предложил скупать продукцию металлургов в госрезерв и использовать её для восстановления Донбасса

Вице-премьер и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров предложил несколькими шагами поддержать металлургов, страдающих от спада спроса на их продукцию как за рубежом, так и внутри страны.

"Российские металлурги работают в условиях ограничения доступа к западным рынкам, - заявил Мантуров на совещании президента с металлургами. - Экспорт во втором квартале сократился на 20%, также снижается спрос внутри страны. С 93% до 80% снизилась загрузка в отрасли. У Магнитки, "Северстали" сложнее ситуация".

"Маржинальность экспорта не такая, какая была еще год назад. Мировые цены на сталь резко снижается, на новых рынках наши металлурги вынуждены работать с дисконтом. При текущем курсе рубля экспортные поставки кое-где вообще экономически не целесообразны", - отметил Мантуров.

"Михайловский ГОК оказался без рынка сбыта, ММК не загружен, Европа закрыта", - перечислил министр беды металлургов.

Он предложил ряд мер. Так, по мнению Мантурова, нужно пересмотреть формулу расчета НДПИ на железную руду, коксующийся уголь, а также снизить фискальную нагрузку на черную металлургию, скорректировав акциз на жидкую сталь.

"Рассчитываем увеличить закупку металла в госрезерв, который можно потом будет использовать для интервенций при росте цен на внутреннем рынке, а также при высоком спросе при восстановлении Донбасса", - рассказал о еще одной мере поддержки Мантуров.

Владимир Путин не стал комментировать предложения Мантурова сразу, а попросил высказать позицию рынка кого-нибудь из представителей отрасли – на совещании собрали 12 глав металлургических компаний. "Где они находятся? – спросил Путин у Мантурова, говоря о металлургах. – У вас в министерстве?". "Да, они у нас на 41-м этаже, надо мною", - сообщил министр. "Это правильно, что они над Вами, а не Вы над ними", - прокомментировал Путин. А что об этом думают металлурги не известно – на этом моменте Кремль прервал трансляцию.