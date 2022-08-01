01 Августа 2022
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Папа Римский Франциск, Хорхе Марио Бергольо (2018) | Фото: www.independent.ie

Озвучена дата визита Папы Франциска в Казахстан

Названа дата визита Папы Римского Франциска в Казахстан.

"По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 г. В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий", - сообщает на своей странице в Facebook (экстремистская организация, запрещена в России) пресс-служба главы Казахстана.

Напомним, ранее стало известно, что Франциск рассчитывает встретиться с Патриархом Кириллом в сентябре в Казахстане. Понтифик напомнил, что должен был встретиться с предстоятелем РПЦ 14 июня в Иерусалиме, но встреча была отменена из-за конфликта на Украине. Франциск добавил, что решение перенести встречу на более позднее время было взаимным.

Ранее сам Папа Римский сообщил, что после начала военной спецоперации РФ на Украине имел разговор с Патриархом Кириллом в видеоформате. Франциск заявил, что достигнуть консенсуса во время переговоров в Zoom-формате им с Патриархом Кириллом не удалось. Также понтифик заявил, что глава РПЦ всю первую часть встречи с листа зачитывал аргументы в поддержку спецоперации РФ на Украине. Это не устроило Франциска, и он заявил Кириллу: "Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика".

Теги: Франциск, Кирилл, Папа Римский, Патриарх, РПЦ



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Ранее 14.06.2022 09:07 Мск Папа Римский рассчитывает встретиться с Патриархом Кириллом в сентябре в Казахстане


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