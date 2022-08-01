National Interest: Украине нужно пожертвовать территориями

Уход российских войск из северных областей Украины окрылил Киев, и там решили, что возможна военная победа над Россией. Но это становится все менее вероятным. А более вероятным является изнурительное истощение Украины, которой лучше пожертвовать территориями. Об этом пишет The National Interest в материале "Украине нужно решение, а не бесконечная война".

Приоритетом для США должно быть прекращение огня, и у них есть инструменты и опыт, чтобы это произошло. Большинство западных аналитиков сходятся на том, что конфликт закончится подписанием нового соглашения вроде "Минска-2". Но о чем будет это соглашение?

Издание исходит из того, что ни одна из сторон не может достичь своих максимальных военных целей: Россия не может освободить всю Украину, а Украина не может изгнать российские войска. Но им нужны гарантии: Украине - что Россия на этом остановится, а России - что НАТО прекратит свое продвижение к границам России. Ведь именно движение Украины в сторону Запада привело к данному конфликту, признает автор.

"Соединенные Штаты вместе со своими европейскими партнерами также должны сделать все возможное для расширения дипломатических возможностей", - говорится в статье.

России же можно пригрозить усилить военную поддержку Киева, чтобы склонить к заключению договора.

В другом материале издания говорится о том, что военный конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну. И США должны быть осторожны в поддержке Киева, чтобы не пересечь красные линии и не загнать Россию в угол.

Интересно, что по существу, между строк, автор первой статьи, Джонатан Стивенсон, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) и главный редактор журнала Survival, работавший в Совете национальной безопасности при администрации Обамы, предлагает Украине признать территориальные потери, поскольку он не говорит об уходе российских войск с уже освобожденных территорий и упирает на бесперспективность, по его мнению, дальнейшего наступления.

То есть авторитетный журнал призывает на своих страницах Вашингтон пожертвовать частью территории Украины ради прекращения военного конфликта (хотя слово "территории" и не упоминается). Летом эти призывы стали уже основным направлением экспертной мысли на Западе: России нужно отдать то, что уже освобождено, лишь бы она прекратила свою военную операцию. Причиной называются огромные экономические издержки. Но эти призывы косвенно означают, что Россия добивается военных успехов, поэтому предложения Запада могут быть невыгодны России.

Тем не менее, Киев ни за что не хочет расставаться с территориями, рассматривая как задачу-минимум для себя возвращение к ситуации до 24 февраля, то есть полный уход России из всех освобожденных регионов. В этом направлении работает и местная пропаганда, поскольку, согласно последнему опросу, 84% жителей Украины до сих пор против любых территориальных уступок. Это несколько меньше, чем в июне, но снижение весьма небольшое.

В западных СМИ материалы о неизбежности территориальных уступок стали появляться в июне. Так, Foreign Policy написала, что Украине пора договориться с Россией, пока не поздно. А CNN сообщало, что в Вашингтоне уже начата дискуссия о потере Украиной территорий. Это предложение впервые было громко озвучено на ВЭФ в Давосе, где бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Запад должен отказаться от идеи руками Украины нанести военное поражение России и принудить ее пойти на территориальные уступки. Правда, позже он заявил, что его не совсем правильно поняли.