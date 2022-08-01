В Челябинской области местный житель получил 7 лет колонии за хищение 18 тонн мясной продукции

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор мужчине, осужденному к 7 годам в колонии общего режима за мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2019 году осужденный увидел объявление коммерческой организации на транспортировку мясной продукции из Челябинска в Ивдель Свердловской области и предложил свои услуги. Получив продукцию, обвиняемый совместно с неустановленными соучастниками, используя поддельные документы по смене маршрута и товарно-транспортные накладные, перевез товар весом 18 тонн стоимостью свыше 2,4 млн рублей. Товар он похитил и распорядился по своему усмотрению.

Осужденный и его защитник просили приговор отменить и оправдать осужденного, указывая на то, что не доказано участие подзащитного в совершении мошенничества.