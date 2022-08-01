01 Августа 2022
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Спорт Свердловская область
ХК Автомобилист (2016) | Фото: Накануне.RU

Игроки "Автомобилиста" завершили первый этап подготовки к новому сезону

Хоккеисты "Автомобилиста" завершили первый этап подготовки к предстоящему сезону. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Первый этап включал в себя двухнедельные сборы в Рефтинском. Уже завтра команда возобновит тренировки. Известно, что они будут проходить в Екатеринбурге.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист" начнет 2 сентября, сыграв дома с ярославским "Локомотивом". Также в эту домашнюю серию уральский клуб примет на своем льду череповецкую "Северсталь" – встреча состоится 4 сентября.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе, 7 августа, в ЦПКиО Маяковского в Екатеринбурге состоится День болельщика "Автомобилиста". На главной сцене парка будет организована встреча болельщиков с хоккеистами и тренерами основной команды. Также пройдет презентация формы на сезон-2022/23. Вход на мероприятие свободный.

Теги: Автомобилист, игроки, сезон, тренировки



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