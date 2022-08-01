Песков назвал печальной новостью сообщения про болезнь Чубайса

В Кремле назвали печальными новостями сообщения о болезни экс-главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса.

"Безусловно, это печальные новости, мы желаем ему скорейшего выздоровления ", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что детали Кремлю неизвестны.

Он также отметил, что бывший топ-менеджер не обращался за помощью к российским властям. По словам Пескова, в случае если такое обращение последует, то его постараются поддержать, как и любого другого российского гражданина, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о госпитализации Чубайса в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. У него внезапно начали отниматься руки и ноги.

Миланская газета Corriere della Sera приводит новые подробности госпитализации Чубайса, сообщая, что он почувствовал недомогание во время отдыха на Изумрудном побережье итальянской Сардинии. По данным издания, сейчас экс-глава "Роснано" в тяжелом состоянии.

Чубайс с супругой покинули Россию после 24 февраля этого года. Также бывший чиновник покинул все посты, которые занимал до последнего времени в России, в том числе должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития.