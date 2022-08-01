Сотрудники МСК "Широкореченский" спасли чайку от гибели на мусорном полигоне

Сотрудники мусоросортировочного комплекса "Широкореченский" в Екатеринбурге спасли от гибели чайку, которую постоянно видели рядом с мусорным полигоном. Птица лежала на земле с поврежденным крылом, однако все еще дышала.

"Всего у нас на полигоне обитают 4 птицы. Все они нам как родные. Во время работы водитель бульдозера увидел, как одна из них повредила крыло и беспомощно лежала на земле. Другие птицы тоже заметили это и стали ее теребить. Быстро с коллегами отпугнули остальных и спустили птицу с верхушки полигона, чтобы выжила", - рассказал начальник МСК "Широкореченский" Игорь Брусницын.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МСК, сейчас чайке ничего не угрожает - пернатую доставили на территорию "Спецавтобазы", где ее осмотрел ветеринар из приюта для животных. Птицу покормили и сейчас подыскивают для нее безопасное место. В качестве наиболее подходящих вариантов рассматривает один из центров реабилитации раненых птиц или питомник.

Напомним, что вначале года на мусоросортировочном комплексе среди мусора сотрудники обнаружили живую красноухую черепаху. Предполагается, что животное либо само забралось в мусорный мешок, либо таким жестоким образом владельцы решили избавиться от надоевшего питомца.