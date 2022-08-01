На севере Косово начался разбор баррикад на трассах

На севере Косово начали разбирать баррикады на автомобильных трассах, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Глава МВД самопровозглашенной республики Косово Джеляль Швецла заявил, что выдача документов на въезд-выезд уже началась на КПП "Мердаре", но пункты "Ярине" и "Брняк" остаются закрытыми из-за баррикад, возведенных сербами. Он призвал разобрать сооружения.

Ранее сообщалось, что непризнанная республика отложила процедуру введения запрета на использование сербских документов до 1 сентября. Такое решение власти Косово приняли после призыва посла США Джеффа Ховеньера отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края, а также после консультаций с представителями США и ЕС.

Власти Косово готовились с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и заново регистрировать автомобили с уже выданными сербскими номерами. В МИД РФ назвали новые требования властей Косово в отношении сербов "дискриминационными" и "провокационными".