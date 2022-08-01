На Сургутской ГРЭС-1 ПАО «ОГК-2» прошло заседание штаба по модернизации основного энергооборудования

На Сургутской ГРЭС-1 состоялось установочное заседание штаба по модернизации энергоблоков № 13 и № 16. Под председательством директора по региональному развитию ПАО «ОГК-2» Алексея Доронина в совещании приняли участие представители ООО «ГЭХ Инжиниринг», АО «Институт Теплоэлектропроект» и АО «ТЭК Мосэнерго», сообщает пресс-служба филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

Участники заседания обсудили вопросы мобилизации подрядного персонала, размещения инженерно-технических служб и производственных ресурсов на территории станции. Также эксперты определили объем подготовительных работ и согласовали механизм координации всех участников процесса.

«В ближайшие несколько лет на Сургутской ГРЭС-1 будет проведена полная модернизация четырёх энергоблоков с заменой основного и вспомогательного оборудования, включая турбогенераторы. Новые мощности отечественного производства будут обладать более высокими показателями эффективности и надёжности при эксплуатации», – отметил директор по региональному развитию ПАО «ОГК-2» Алексей Доронин.

Замена основного оборудования Сургутской ГРЭС-1 производится в рамках государственной программы конкурентного отбора модернизируемых мощностей (КОММод).

Напомним, Сургутская ГРЭС-1 – одна из крупнейших тепловых электростанций энергетической системы России. Установленная электрическая мощность 3 333 МВт. Установленная тепловая мощность – 903 Гкал. В состав основного оборудования входят 16 энергоблоков. Вырабатывает около 22 % от совокупной мощности всей энергосистемы Тюменской области и обеспечивает теплоэнергией 50 % г. Сургута. Сегодня электростанцией выработано более 1 трлн киловатт-часов электроэнергии, Сургутская ГРЭС-1 остаётся одним из лидеров по выработке электроэнергии среди тепловых электростанций РФ.