Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поучаствовал в открытии нового многофункционального спортивно-культурного центра в Угуте

В Угуте на месте здания бывшего детского сада "Медвежонок", которое изначально хотели снести, открыли многофункциональный спортивно-культурный центр. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района, в честь открытия на площадке перед центром провели боксерские поединки и мастер-класс по шахматам.

Отрабатывать навыки в этих дисциплинах можно будет теперь в стенах нового центра. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой тоже поучаствовал в сеансе одновременной игры, сделав первый ход.

Он отметил, что очень доволен, что в конечном итоге было принято решение не сносить здание, а привести его в порядок.

"Сносить-то всегда проще, а вот, как говорят, из чего-то плохого сделать хорошее намного сложнее. Два года работы, денег тоже немало, плюс деньги на оборудование, но зато в одном из самых отдаленных поселений появился еще один спортзал и прекрасная библиотека. Во-первых, объект сохранили, во-вторых, на пользу использовали. Для удаленного поселения это очень важно, чтобы детвора не на улице болталась, не глупостями занималась, да и не только детвора, но и взрослые, чтобы имели возможность с пользой для себя провести время", - отметил глава района.

Стоимость объекта составила более 20 млн руб. Половину помещений здания отвели под спорт, а вторую под молодежное пространство с медиа-студией, в которой подростки могут учиться фотографии и дизайну. Кроме того, в здании расположилась библиотека с коворкинг зоной для общения и проведения мастер-классов.

В спортивной зоне появился современный тренажерный зал, зона для занятий единоборствами, фитнес-зал и раздевалки.

"Хорошие тренажеры установили, хорошие беговые дорожки, снаряды на все группы мышц: силовая рама, помост, скамья для жима, для женщин отдельный спортзал для занятий аэробикой. Мне кажется, хорошо получилось. Главное, чтоб было на пользу. Сегодня в Сургутском районе порядка 62% жителей регулярно занимаются физкультурой и спортом — это намного выше, чем федеральный стандарт", - подчеркнул глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

С появлением нового спортивного центра, количество регулярно занимающихся спортом в Угуте достигнет 70% к 2030 году.