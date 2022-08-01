01 Августа 2022
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2022) | Фото: пресс-служба Банка России

Банк России продлил валютные ограничения еще на полгода

Как и ожидалось, Банк России продлил еще на полгода – до 9 марта 2023 года – ограничения по снятию наличной иностранной валюты физическими лицами. Речь идет о валютных счетах и вкладах россиян.

Сохраняется лимит: снять можно только $10 тыс. или сумму в другой валюте, эквивалентную $10 тыс.

Снять наличные могут не все, а только те, у кого счет в валюте был открыт до 9 марта 2022 года. Если счет открыт позже, то его конвертируют в рубли по текущему курсу и выдадут их.

"Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года", - говорится в сообщении регулятора.

Есть некоторые ограничения и для юрлиц. Так, на полгода продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы – не более $5 тыс. (или эквивалента этой суммы в другой валюте).

Теги: банк россии, валюта, ограничения, россияне, физлица



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