На год раньше запланированного начнется стройка детской поликлиники в Барабинске

01 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Новосибирская область
Детская поликлиника (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На год раньше запланированного начнется стройка детской поликлиники в Барабинске

Сроки начала строительства детской поликлиники в городе Барабинске переносятся с 2023 на 2022 год по решению правительства Новосибирской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, такое решение было принято на очередном заседании 1 августа под председательством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Правительство региона поддержало внесение изменений в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021–2025 годы», согласно которым строительство детской поликлиники в городе Барабинске начнется уже в этом году, а не в 2023, как предполагалось ранее. Программа реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Андрей Травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

О переносе сроков доложил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Строительные работы на площадке детской поликлиники в Барабинске начнутся в 2022 году после прохождения всех необходимых процедур.

Губернатор Андрей Травников отметил, что это крайне важный объект для региона и поручил министерству финансов и налоговой политики, а также министерству здравоохранения Новосибирской области оперативно решить все вопросы финансирования строительства. «Этот объект и для меня долгожданный, поэтому с удовольствием приеду на начало строительства», – подчеркнул Андрей Травников.

Теги: детская поликлиника, здравоохранение, андрей травников,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети