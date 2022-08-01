"Атомстройкомплекс" стал одним из лидеров по объему ввода жилья на Среднем Урале

01 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Здание &quot;Атомстройкомплекса&quot; (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" стал одним из лидеров по объему ввода жилья на Среднем Урале

Крупнейший строительный холдинг Урала "Атомстройкомплекс" стал одним из лидеров по объему ввода жилья в Свердловской области за 2021 год. Сдав 136 тыс. "квадратов", холдинг получил почетное второе место.

Диплом от НОЗА и ЕРЗ "Атомстройкомплексу" за 2 место по объему ввода жилья в 2021 году в Свердловской области(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

По словам гендиректора "Атомстройкомплекса" Валерия Ананьева, в качестве подрядчика компания занимается проектированием и строительством детских садов, школ, дорог, а также реконструкцией объектов культурного наследия - музеев и театров. Строительством, в том числе и жилья, компания не ограничивается. Холдинг занимается расселением ветхих и аварийных домов и предоставляет жилье для детей-сирот и других категорий граждан.

"Миссия нашей компании – менять жизнь уральцев к лучшему, строить комфортное, современное жилье, содействовать развитию социальной инфраструктуры и формированию сбалансированной, цельной городской среды. Мы также участвуем в развитии производства строительных материалов в Свердловской области и открываем современные заводы, которые не только обеспечивают регион необходимой продукцией, но и дают новые рабочие места в малых городах", – рассказал Ананьев.

В структуре холдинга трудится около 5,5 тыс. сотрудников. Предприятия "Атомстройкомплекс" обеспечивает работой смежные отрасли, тем самым внося вклад в повышение благосостояния региона.

Здание "Атомстройкомплекса"(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Теги: Атомстройкомплекс, лидер, жилье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети