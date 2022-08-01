"Атомстройкомплекс" стал одним из лидеров по объему ввода жилья на Среднем Урале

Крупнейший строительный холдинг Урала "Атомстройкомплекс" стал одним из лидеров по объему ввода жилья в Свердловской области за 2021 год. Сдав 136 тыс. "квадратов", холдинг получил почетное второе место.

По словам гендиректора "Атомстройкомплекса" Валерия Ананьева, в качестве подрядчика компания занимается проектированием и строительством детских садов, школ, дорог, а также реконструкцией объектов культурного наследия - музеев и театров. Строительством, в том числе и жилья, компания не ограничивается. Холдинг занимается расселением ветхих и аварийных домов и предоставляет жилье для детей-сирот и других категорий граждан.

"Миссия нашей компании – менять жизнь уральцев к лучшему, строить комфортное, современное жилье, содействовать развитию социальной инфраструктуры и формированию сбалансированной, цельной городской среды. Мы также участвуем в развитии производства строительных материалов в Свердловской области и открываем современные заводы, которые не только обеспечивают регион необходимой продукцией, но и дают новые рабочие места в малых городах", – рассказал Ананьев.

В структуре холдинга трудится около 5,5 тыс. сотрудников. Предприятия "Атомстройкомплекс" обеспечивает работой смежные отрасли, тем самым внося вклад в повышение благосостояния региона.