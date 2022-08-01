Филиппины заинтересовал "Мир"

Филиппины проявляют интерес к российской системе передачи финансовых сообщений для взаиморасчётов, а также к платёжной системе "Мир".

Посол РФ в Маниле Марат Павлов заявил в интервью РИА Новости, что вопрос альтернативных платёжных систем весьма актуален в настоящее время.

"Нам поступают сигналы от филиппинской стороны, прежде всего, от представителей бизнес-сообщества на этот счёт. В частности, предприниматели, готовые развивать сотрудничество с Россией, проявляют интерес к системе "Мир", которая могла бы стать удобным инструментом проведения взаиморасчётов между хозяйствующими субъектами двух стран", - говорит Павлов.

Посол выразил надежду на то, что "именно деловые круги и выступят локомотивом данного процесса".

"Хотя мы по линии МИД России также готовы оказывать посильную поддержку данным начинаниям", - сказал посол.