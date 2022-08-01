01 Августа 2022
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Экономика Новосибирская область
газификация, газопровод, газ, вентиль (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области интенсивно продолжают реализацию программы догазификации

На оперативном совещании у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов доложил, что на конец июля подано 19617 заявок на догазификацию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, региональная программа газификации до 2025 года была значительно расширена: к газораспределительной системе планируется дополнительно присоединить 60 тысяч домов.

На данный момент в лидерах по количеству заявок на догазификацию – Бердск, Куйбышевский и Чулымский районы – здесь подано порядка 60% заявок от плана текущего года. За прошедшую неделю жителями региона подано 467 заявок на догазификацию.

Андрей Травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Мероприятия социальной догазификации реализуются в Новосибирской области в рамках исполнения послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 2021 года. Программа реализуется под контролем правительства Новосибирской области. Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области поддержали введение льгот для определённых категорий граждан в виде 50-процентной компенсации затрат на внутридомовую, внутриквартирную, догазификацию. Средства на компенсацию выделяются из областного бюджета.

Догазификация, без привлечения средств граждан, распространяется на подключение к сетям индивидуальных жилых домов, находящихся в собственности жителей, в тех населённых пунктах, где уже проложены внутрипоселковые сети и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков.

В ближайшие три года более 60 тысяч домохозяйств региона будут догазифицированы. Всего в Новосибирской области мероприятия по догазификации планируется реализовать в 17 районах и 5 городских округах – это Барабинский, Болотнинский, Искитимский, Каргатский, Колыванский, Коченёвский, Куйбышевский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Татарский, Тогучинский, Убинский, Чановский, Черепановский и Чулымский районы, наукоград Кольцово, города Бердск, Искитим, Обь и Новосибирск.

Теги: газификация, андрей травников, жкх, заявки населения



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