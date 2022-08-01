В Шурышкарском районе перевернулась лодка: утонула женщина

В Шурышкарском районе, в устье реки Сыня перевернулась лодка "Амур" на борту которой находились шесть человек, сообщают "Вести Ямал".

На поиски пострадавших в районе деревни Новый Киеват направили группу из шести спасателей. Пять человек выбрались на берег самостоятельно, еще одна северянка спастись не смогла.

Ее поиски проводились на двух двух мотолодках "Ямалспаса". Также были задействованы 22 местных жителя и девять плавсредств. В результате тело женщины было найдено.