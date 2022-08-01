01 Августа 2022
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Политика В России
партия Яблоко (2013) | Фото:susanin.udm.ru

Партия "Яблоко" опровергла слухи о скором закрытии

В пресс-службе партии "Яблока" не подтвердили сообщения о скором закрытии.

Глава пресс-службы партии Игорь Яковлев заявил РИА Новости, что это спекуляции и вбросы, в самой партии такого решения принимать не собираются и извне таких сообщений не получали.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что "Яблоко" уже на этой неделе может оказаться под запретом. Утверждается, что лидер партии Григорий Явлинский якобы может закрыть партию в обмен на пост пожизненного сенатора.

Напомним, в прошлом году один из создателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский впервые не стал возглавлять федеральный список объединения на выборах в Госдуму и вообще отказался баллотироваться.

Теги: яблоко, партия



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