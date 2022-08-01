В июле заявки на украинскую визу подали 80 россиян

За месяц визового режима 80 россиян подали заявки на визы для въезда на Украину. Визу пока не дали ни одному из них. Об этом сообщил спикер украинской погранслужбы Андрей Демченко.

Напомним, с 1 июля для максимального ослабления связей населения с Россией Украина ввела визовый режим для россиян. Россия пока не вводила визы для граждан Украины.

Для сравнения, Испания даже при резком сокращении выдачи виз россиянам выдает около 500 виз в день. То есть для въезда на Украину заявок в сотни раз меньше.