Зюганов: "Ельцин-центр" специально соорудили нам американцы

Глава КПРФ Геннадий Зюганов обрушился с критикой в адрес екатеринбургского "Ельцин-центра".

Заявление Зюганов сделал в ходе своего выступления на Всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов". Лидера коммунистов спросили, что он думает о перспективах открытия "Ельцин-центра" в Москве.

"Более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не видел", - ответил Геннадий Зюганов. По его словам, в свое время он отказался от сотрудничества с первым президентом России, поскольку тот "организовал разрушение нашей Родины".

"Ельцинской центр специально соорудили нам американцы", - приводит слова лидера партии официальный сайт КПРФ. Его создание Зюганов назвал "национальным позором", а экспозицию раскритиковал за "русофобию и антисоветизм в изложении истории нашей страны".

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что "Ельцин-центр" должен существовать. В ответ глава свердловских коммунистов Александр Ивачев обвинил главу региона в поддержке "Недели гордости ЛГБТ".