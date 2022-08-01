Владимира Мединского пригласили на 300-летие Нижнего Тагила

Советник президента России Владимир Мединский может приехать на празднование 300-летия Нижнего Тагила. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе местной администрации, добавив, что уже отправили приглашение, но пока не получили ответа с подтверждением.

Мединского пригласили на открытие 17-метрой стелы "Город трудовой доблести" - звание, которое присудил городу глава государства Владимир Путин.

"Это первая стела у нас в Свердловской области: среди городов Трудовой доблести - Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, и мы первыми реализовали этот проект. Мы хотим открыть именно в этом году, так как во многих городах страны стелы уже открылись в 2021 году. Именно на это мероприятие мы и пригласили советника президента", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что стела из гранита и матового стекла будет установлена на Привокзальной площади города.

Ранее мы писали, что глава Луганска Манолис Пилавов вероятно, примет участие в открытии движения на новом мосту, получившему официальное название "Луганский проспект".