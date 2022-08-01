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Ильназ Галявиев (2021) | Фото: Telegram/Mash

Суд на три месяца продлил арест "казанскому стрелку" Ильназу Галявиеву

Верховный суд Татарстана продлил еще на три месяца арест Ильназу Галявиеву, "казанскому стрелку", обвиняемому в убийстве девяти человек в гимназии №175 в 2021 году.

Сейчас Галявиев и его адвокат продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, в котором 310 томов. По данным РИА Новости, обвиняемый и его защита пока изучили лишь половину материалов.

В результате атаки на школу в мае 2021 года погибли семь детей и две учительницы.

Галявиеву предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство, повреждении имущества и изготовлении взрывного устройства. Экспертиза признала молодого человека вменяемым.

Теги: ильназ галявиев, арест, казанский стрелок



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