01 Августа 2022
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звезда, украинский флаг, вандализм, москва (2014) | Фото: иатр-тасс

Украина потребовала часть "советского зарубежного имущества", полученного Россией после распада СССР

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил об имущественных претензиях Киева к Москве в части зарубежного советского имущества. Оно оказалось в распоряжении РФ в связи с тем, что Россия согласилась стать правопреемницей долговых обязательств СССР.

"Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию", - цитирует Пристайко украинское издание "Лига.нет".

Он не сообщил, будет ли при этом Украина возмещать расходы, которые РФ несла по обеспечению в том числе и украинских советских долгов.

После распада Советского Союза Российская Федерация взяла на себя долги СССР в обмен на отказ бывших союзных республик от причитавшейся им доли в зарубежных активах СССР. Длительное время долг СССР в размере до $110 млрд  составлял большую часть внешнего долга России.

Теги: украина, имущество, ссср, долги



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