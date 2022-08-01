Житель Екатеринбурга вернет государству 2,5 млн рублей, которые ему перевели незаконно

В Екатеринбурге прокуратура через суд взыскала в доход государства деньги, перечисленные с нарушением закона.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, житель уральской столицы открыл счет в банке и за вознаграждение предоставил его неустановленному лицу для совершения финансовых операций. В дальнейшем одна организация перечислила на данный счет 2,5 млн рублей. Деньги пришли под видом взыскания задолженности по зарплате на основании изготовленного удостоверения комиссии по трудовым спорам.

Однако, как выяснили в прокуратуре, на самом деле мужчина в трудовых отношениях с этой организацией никогда не состоял. Ведомство подало иск в суд о взыскании с него в доход РФ полученных на счет средств, а также вознаграждения за услугу по предоставлению счета.

Кировский районный суд Екатеринбурга данные требования полностью удовлетворил.