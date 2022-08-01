Директора екатеринбургской школы оштрафовали за отсутствие сидений и дверей в кабинках туалета

Директор МАОУ СОШ № 168 Екатеринбурга обязан выплатить штраф за ненадлежащие состояние туалетов для учеников, а также отсутствие знаков о запрете курения в здании школы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

После публикации в СМИ, специалисты прокуратуры Верх-Исетского района провели проверку образовательного учреждения, где лично убедились в отсутствии сидений на санузлах и дверей в кабинках. Перед входом в туалеты, да и на территории самой школы также отсутствовали знаки о запрете курения.

В отношении директора было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим и иным средствам воспитания и обучения), а также по ч. 1 ст. 6.25 КоАП РФ (несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции, обозначающему территории, здания и объекты, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции запрещено, и к порядку его размещения).

Штраф за неподобающие санузлы составил 3 тыс. рублей, в то время как за отсутствие запрещающих табличек - 10 тыс. рублей. Более того, директору школы внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

Только после вмешательства прокуратуры нарушения устранены: на санузлы установлены сидения, а на кабинки - двери. Знаки о запрете курения были установлены как в здании школы, так и на ее территории.