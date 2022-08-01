01 Августа 2022
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Экономика В России
Новые дома на ул. Бажова в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

В правительстве спрогнозировали снижение спроса на жилье в России на 10-20%

Вице-премьер Марат Хуснуллин ждет падения спроса на жилье в 2022 году в 10-20% к показателю 2021 года. Об этом он заявил в интервью РБК-ТВ.

По его словам, в 2021 году наблюдался повышенный спрос на жилье за счет низких ставок по депозитам и ипотеке, что стимулировало людей к покупке недвижимости.

Вице-премьер добавил, что при падении спроса на жилье правительство будет предлагать новые меры поддержки рынка или рассматривать продление программы льготной ипотеки.

Ранее Накануне.RU писало, что ситуация на рынке недвижимости катастрофическая. Так, "Сбербанк" прогнозирует падение выдачи ипотеки на 20-30% в 2022 году. Недавно эксперты зафиксировали минимальные показатели с февраля 2017 года — количество договоров на ипотеку оказалось самым низким за последние восемь лет, подобной ситуации не было даже во время пандемии коронавируса.

Теги: спрос на жилье, хуснуллин



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