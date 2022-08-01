Сеть H&M не стала открывать магазины в России 1 августа

Магазины H&M не открылись сегодня ни в Москве, ни в других городах России. При этом желающих сделать последние покупки в известной шведской сети пришли в торговые центры и несколько десятков минут, а то и час стояли под дверями и ждали открытия.

СМИ предполагают, что руководство магазинов не решилось открывать их непосредственно 1 августа – чтобы не создавать ажиотажа и давки, чреватых травмами и конфликтами.

Ранее в H&M анонсировали открытие магазинов сети "в начале августа". Заведения откроют, чтобы по полной цене распродать запасы со складов. Потом сеть собирается навсегда закрыть магазины и покинуть Россию.

Сколько будут работать магазины – пока не знают даже в самой компании: "Мы откроем магазины на ограниченный промежуток времени. Магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана".