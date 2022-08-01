В Челябинской области автомобиль загорелся после ДТП

В Челябинской области автомобиль слетел в кювет, опрокинулся и загорелся. В результате ДТП водитель погиб, сообщили Накануне.RU в отделе полиции "Троицкий".

Авария произошла вечером 31 июля на 15 км автодороги поселок Родники – Лагерный – Полесье Троицкого района. По предварительным данным, водитель Рено Сандеро совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. После опрокидывания автомобиль загорелся. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.