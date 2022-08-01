Сербию и Косово сталкивает НАТО, - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров, следя за ситуацией вокруг Сербии и Косово, отметил, что происходящее там – очень сложная ситуация, в которой есть третья сторона подстрекателей – НАТО.

"В этом вопросе невозможно занять сторону либо сербов, либо косоваров, но есть однозначная позиция, которую должны принять и те, и другие. И позиция эта, как ни странно, не политическая, а религиозная. Настало время, когда именно конфессиальный консенсус должен стать решением кризиса", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Сербия – страна, которая открыто поддержала Россию в вопросе борьбы с нацизмом и сатанизмом на Украине, уточнил Кадыров. За несколько месяцев специальной военной операции на Украине "мы стали свидетелями того, как вылезли на поверхность, словно созревший прыщ, худшие проявления сатанизма – ярый фашизм, абсолютное безбожие, чёрный цинизм и агрессивная ЛГБТ-пропаганда".

"Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. И вдвойне обидно, что с одной из сторон, которую науськивает НАТО, находятся косовские мусульмане. В случае боевых действий последствия для косовской мусульманской уммы будут плачевны при любом результате. Да, будет победитель – так называемая прогрессивная Европа. Пока балканцы будут между собой воевать, весь Запад будет стоять сзади и подавать патроны, но жить спокойно, изредка протестуя против ущемления прав сатанистов, диктуя миру свои приоритеты", - пишет Кадыров.

Напомним, ранее стало известно, что конфликт между Косово и Сербией обострился. На границе уже начались столкновения, сообщается о раненых среди сербов на пропускном пункте Яринье, также появились видеокадры со звуками огнестрельных выстрелов.