Сербию и Косово сталкивает НАТО, - Кадыров

01 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Сербию и Косово сталкивает НАТО, - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров, следя за ситуацией вокруг Сербии и Косово, отметил, что происходящее там – очень сложная ситуация, в которой есть третья сторона подстрекателей – НАТО.

"В этом вопросе невозможно занять сторону либо сербов, либо косоваров, но есть однозначная позиция, которую должны принять и те, и другие. И позиция эта, как ни странно, не политическая, а религиозная. Настало время, когда именно конфессиальный консенсус должен стать решением кризиса", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Сербия – страна, которая открыто поддержала Россию в вопросе борьбы с нацизмом и сатанизмом на Украине, уточнил Кадыров. За несколько месяцев специальной военной операции на Украине "мы стали свидетелями того, как вылезли на поверхность, словно созревший прыщ, худшие проявления сатанизма – ярый фашизм, абсолютное безбожие, чёрный цинизм и агрессивная ЛГБТ-пропаганда".

"Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. И вдвойне обидно, что с одной из сторон, которую науськивает НАТО, находятся косовские мусульмане. В случае боевых действий последствия для косовской мусульманской уммы будут плачевны при любом результате. Да, будет победитель – так называемая прогрессивная Европа. Пока балканцы будут между собой воевать, весь Запад будет стоять сзади и подавать патроны, но жить спокойно, изредка протестуя против ущемления прав сатанистов, диктуя миру свои приоритеты", - пишет Кадыров.

Напомним, ранее стало известно, что конфликт между Косово и Сербией обострился. На границе уже начались столкновения, сообщается о раненых среди сербов на пропускном пункте Яринье, также появились видеокадры со звуками огнестрельных выстрелов.

Теги: Рамзан Кадыров, Сербия, Косово, НАТО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети