01 Августа 2022
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Наука и техника Свердловская область
Ученые УрФАНИЦ УрО РАН (2022) | Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

Ученые УрФУ разработали препарат для реабилитации после COVID-19

Специалисты Уральского федерального университета разработали новый препарат для тяжелых форм гриппа и COVID-19. Соединение способно подавлять тяжелое воспаление легких, при этом не угнетая иммунитет, говорится в журнале Pharmaceuticals.

В составе новых химических комбинаций содержатся азолоазиновые гетероциклы, позволяющие подавлять активность интерлейкина-6. Это группа молекул, играющая важную роль в иммунном ответе. Ученые утверждают, что избыток интерлейкина вызывает в организме человека неконтролируемое воспаление, что может привести к смерти. Новый же препарат позволит удержать опасную реакцию.

"В целом направление наших исследований имеет более фундаментальный характер, но на основании этого знания мы можем создавать прикладной продукт. Благодаря нашим изначально фундаментальным исследованиям ряд лекарственных средств уже вышел на фармацевтический рынок", - рассказал научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев.

Препарат испытывали на мышах. Животным вводили новые соединения и специальный токсин, вызывающий воспалительные процессы по аналогу с тяжелым поражением легких. Ученые отмечают, что сегодня, за неимением альтернатив, врачи используют "дексаметазон", который негативно сказывается на иммунитете. Это в свою очередь, в ряде случаев, является нежелательным побочным эффектом. По сравнению с ним, новое соединение действует на организм так же, но не вызывает каких-либо побочных эффектов.

Впереди специалистов ожидает дальнейшая работа по выявлению фрагмента молекулы, которая и отвечает за противовоспалительный эффект. В результате можно будет синтезировать новые гетероциклы с еще более сильными свойствами и наконец перейти к созданию лекарства. После этого ученые УрФУ намерены подать заявку в Минздрав Свердловской области для проведения предклинических испытаний.

Теги: УрФУ, реабилитация, COVID-19, ученые, легкие



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