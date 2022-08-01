Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт свердловского Роспотребнадзора

Роскомнадзор заблокировал ложный сайт управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре региона, в интернете был обнаружен портал rospotrebnadzor66.ru, где использовалась официальная символика России, было указано на принадлежность к органам Роспотребнадзора, а также размещены предложения по оказанию юридических услуг, что вводило потребителей в заблуждение. При этом официальным сайтом федерального ведомства является rospotrebnadzor.ru, а управления по Свердловской области – 66.rospotrebnadzor.ru.

После этого Роспотребнадзор подал заявление в суд о признании запрещенной к распространению в России информации с сайта rospotrebnadzor66.ru. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил эти исковые требования. Решение было направлено в Роскомнадзор по Уральскому федеральному округу, который и обеспечил блокировку. В настоящее время фейковый портал недоступен.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловчанам стали приходить письма от мошенников, выдающих себя за "судебных приставов".