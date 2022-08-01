Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт свердловского Роспотребнадзора

01 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
фейк, клавиатура, фейковые новости (2020) | Фото:s30466105235.mirtesen.ru

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт свердловского Роспотребнадзора

Роскомнадзор заблокировал ложный сайт управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре региона, в интернете был обнаружен портал rospotrebnadzor66.ru, где использовалась официальная символика России, было указано на принадлежность к органам Роспотребнадзора, а также размещены предложения по оказанию юридических услуг, что вводило потребителей в заблуждение. При этом официальным сайтом федерального ведомства является rospotrebnadzor.ru, а управления по Свердловской области – 66.rospotrebnadzor.ru.

После этого Роспотребнадзор подал заявление в суд о признании запрещенной к распространению в России информации с сайта rospotrebnadzor66.ru. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил эти исковые требования. Решение было направлено в Роскомнадзор по Уральскому федеральному округу, который и обеспечил блокировку. В настоящее время фейковый портал недоступен.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловчанам стали приходить письма от мошенников, выдающих себя за "судебных приставов".

Теги: Роскомнадзор, сайт, фейк, Роспотребнадзор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети