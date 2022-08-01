01 Августа 2022
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Политика За рубежом
Карин Кнайсль (2018) | Фото: www.hochschule-heiligenkreuz.at

Европа деградирует и закатывается - экс-глава МИД Австрии

Дряхлеющая и тупеющая Европа теряет свое влияние и значение, уступая место Азии. Так считает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, о чем она рассказала в большом интервью Asia Times.

Она отмечает, что европейские лидеры невежественные и высокомерные и уже не могут видеть очевидное. Также они отказались от диалога и не понимают, какой должна быть энергетическая политика, а помешались на климатической повестке.

В силу остроты момента она в основном критиковала нынешнюю энергетическую политику Европы, указывая на конкретные ошибки. Ее возмущает некомпетентность и деградация европейских политиков и евродипломатии, пренебрегающей базовыми правилами геополитики.

"Компетентность как таковая не воспринимается всерьез", - сказала она о нынешних управленцах в Европе.

Вот наиболее критические заявления Кнайсль:

"Когда я занимал пост министра иностранных дел Австрии, меня раздражало отсутствие подлинного геополитического мышления у моих коллег. И даже если у них нет способностей к геополитическому мышлению, то, по крайней мере, у них в штате должен быть кто-то, кто обладает этим пониманием. Но и там этого нет".

"Мы верим, что мы настолько велики, что никто не может обойтись без нас".

"Мне также кажется, что Европа нуждается в России больше, чем Россия нуждается в Европе".

"В настоящее время я пишу книгу с рабочим названием "Реквием по Европе", потому что Европа, в которой я вырос, и Европа, которой я был предан, перестали существовать".

Недавно о закате Европы заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. И это печально, потому что Европа - ближайшая к нам цивилизация.

Напомним, 2018 году с Кнайсль на ее свадьбе станцевал президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Карин Кнайсль(2018)|Фото:© APA/ROLAND SCHLAGER

Теги: Европа, Азия, Австрия



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