В Прикамье ребенок умер после падения футбольных ворот

В Александровске ребенок умер после падения металлических футбольных ворот, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Трагедия произошла 30 июля. Во время прогулки на детской площадке во дворе жилого дома на мальчика 2015 года рождения упали металлические ворота, которые уронили гуляющие на площадке дети.

Ребенка экстренно доставили в больницу, но спасти не смогли. Он умер от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств несчастного случая. Расследование уголовного дела продолжается.