Наёмники, вернувшиеся с Украины, опасны для своих стран, - МИД РФ

Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин полагает, что возвращающиеся из Украины иностранные боевики представляют угрозу для своих стран.

"Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности", - сказал Тарабрин в интервью РИА Новости.

Такая ситуация вызывает беспокойство у Москвы, её МИД поднимает в международных контактах.

"Настаиваем на недопустимости подобной практики и будем твёрдо делать это и дальше", - заявил он.