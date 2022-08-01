01 Августа 2022
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Армия и ВПК За рубежом
франция париж (2006) | Фото: Накануне.ru

Наёмники, вернувшиеся с Украины, опасны для своих стран, - МИД РФ

Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин полагает, что возвращающиеся из Украины иностранные боевики представляют угрозу для своих стран.

"Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности", - сказал Тарабрин в интервью РИА Новости.

Такая ситуация вызывает беспокойство у Москвы, её МИД поднимает в международных контактах.

"Настаиваем на недопустимости подобной практики и будем твёрдо делать это и дальше", - заявил он.

Теги: МИД РФ, Владимир Тарабрин, наёмники



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