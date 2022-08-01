Анатолий Дашкевич официально возглавил "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье"

Бывший замглавы администрации Перми по вопросам благоустройства Анатолий Дашкевич официально возглавил "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Ъ".

Ранее Дашкевич занимал пост исполняющего обязанности руководителя ведомства.

Напомним, Анатолий Дашкевич долгое время работал в администрации Перми. С 2004 года он возглавлял городское управление внешнего благоустройства. В 2007 году покинул этот пост. В 2008–2009 года занимал должность гендиректора ОАО "Пермавтодор". В 2012-м вернулся в администрацию и вновь стал курировать дорожное хозяйство и транспорт города. В марте 2021 года он покинул мэрию в связи с истечением срока контракта. В декабре прошлого года господин Дашкевич был назначен и. о. начальника Упрдор "Прикамье".