Импорт крепкого алкоголя в Россию упал почти на 35%, - "Ъ"

Импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам шести месяцев 2022 года сократился на 34,4%, до 32,65 млн л год к году, пишет "Коммерсантъ". Основная причина - санкции и отказ от поставок крупнейших производителей.

По данным издания, наиболее заметно сократились поставки зарубежного виски (на 48,4%), водки (41,7%) и ликеров (36,6%).

Импорт текилы, настоек, фруктовых дистиллятов и других категорий снизился на 34,5%, до 4,83 млн л.

Меньше всего пострадали поставки рома, которые снизились лишь на 1,8%, до 2,89 млн л.

Как сообщалось в марте, объем импортируемого в Россию алкоголя может сократиться примерно на 40% в 2022 году в годовом выражении на фоне ухудшения геополитической обстановки.

По мнению директора по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрия Исаченкова, это сопоставимо с последствиями кризиса 2014 года.