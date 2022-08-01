В Багдад введены войска на фоне беспорядков и политического кризиса

В столицу Ирака минувшей ночью были введены правительственные войска. Сообщается, что часть высших руководителей покинули страну, в отставку уходит правительство премьер-министра Мустафы аль-Кадими.

В Багдаде и других городах продолжаются массовые акции протеста. Накануне более сотни человек получили ранения в ходе столкновений. Сторонники влиятельного духовного лидера Муктада ас-Садра недовольны выдвижением на должность премьер-министра Мухаммада ас-Судани.

Протестующие активисты ворвались (второй раз за неделю) в хорошо укрепленную зону правительственных зданий, силы безопасности применили для их разгона слезоточивый газ и водометы.

По данным Государственного информационного агентства Ирака (INA), протестующие затем ворвались в парламент.

Политический кризис в Ираке длится уже больше полугода. Ас-Судани на прошлой неделе был выдвинут на пост премьер-министра шиитским альянсом иракского парламента. До этого парламент покинуло более 70 человек – сторонников ас-Садра. Они не смогли сформировать коалицию, чтобы выдвинуть своего кандидата в премьеры, при этом проигрывать тоже оказались не готовы.

Ас-Садр пользуется в Ираке большой популярностью. Он выступает против США и против Ирана, на октябрьских парламентских выборах он поставил под угрозу формирование шиитского правящего блока, члены которого тесно связаны с Ираном и долгое время доминировали.