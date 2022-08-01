В Свердловской области снова начали гореть леса

На Среднем Урале снова вспыхнули лесные пожары.

Как сообщается на официальном сайте Авиалесоохраны, по данным на 1 августа в Свердловской области зарегистрирован один пожар на землях иных категорий. Площадь, пройденная огнем, составила девять гектаров. По данным ведомства, возгорание произошло на территории Березовского городского округа.

Уточняется, что всего за минувшие сутки в 18 регионах России, в том числе и на Среднем Урале, было ликвидировано 46 лесных пожаров.

Напомним, в прошлую пятницу сообщалось, что в Свердловской области потушены все лесные пожары. Между тем, с начала года ущерб от таких пожаров в Уральском федеральном округе составил почти 1,5 млрд рублей.