В Челябинской области женщину осудят за убийство новорожденного ребенка

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что ночью 16 мая текущего года в деревне Давлетбаева в туалете на приусадебном участке обвиняемая родила ребенка и нанесла ему множество ножевых ранений. Ребенок скончался.

Женщина в момент совершения преступления находилась в психотравмирующей ситуации.