01 Августа 2022
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Удар по штабу Черноморского флота России. (2022) | Фото: t.me/razvozhaev

СКР возбудил уголовное дело в связи со взрывом в штабе Черноморского флота

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе. Статья – покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом.

Накануне утром беспилотник сбросил на двор штаба взрывное устройство, в результате пострадали шесть человек, двое находятся в состоянии средней тяжести.

"Частично разрушена стена и имеются многочисленные повреждения окон и фасада здания штаба, - говорится в сообщении СКР. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза".

В сообщении СКР нет упоминания ВСУ или украинских боевиков, а также возможной точки запуска дрона. А накануне это живейшим образом обсуждалось. Так, ряд российских сенаторов, уверенных в том, кто организовал атаку, призывал устроить "ответку".

Теги: скр, уголовное дело, взрыв, штаб черноморского флота, севастополь



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