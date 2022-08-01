СКР возбудил уголовное дело в связи со взрывом в штабе Черноморского флота

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе. Статья – покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом.

Накануне утром беспилотник сбросил на двор штаба взрывное устройство, в результате пострадали шесть человек, двое находятся в состоянии средней тяжести.

"Частично разрушена стена и имеются многочисленные повреждения окон и фасада здания штаба, - говорится в сообщении СКР. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза".

В сообщении СКР нет упоминания ВСУ или украинских боевиков, а также возможной точки запуска дрона. А накануне это живейшим образом обсуждалось. Так, ряд российских сенаторов, уверенных в том, кто организовал атаку, призывал устроить "ответку".