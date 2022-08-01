ВСУ забросали Донецк противопехотными минами "Лепесток", людей просят не выходить без необходимости

Главным и тревожным событием прошедших выходных в Донецке стало применение украинскими войсками нового вида оружия против гражданского населения столицы ДНР. При обстрелах города из РСЗО "Ураган" стали разбрасываться противопехотные мины "Лепесток" нажимного действия. Они обнаружены по десяткам адресов. К сожалению, не обошлось без жертв.

"Лепестки" являются оружием советского производства. Они существует в двух вариантах: ПФМ-1 и ПФМ-1С. Первый вариант мины не имеет устройства самоликвидации и срабатывает при нажатии на нее, второй снабжен устройством, которое обеспечивает самоподрыв мины по истечении 1-40 часов с момента установки. Для взрослого подрыв часто не приводит к смерти, но человек становится инвалидом. При взрыве обычно поражается нижняя часть ноги. Для детей же "знакомство" с миной, скорее всего, закончится фатально.

Количество обнаруженных в Донецке мин исчисляется сотнями, а сброшенных, вероятно, тысячами. Они не срабатывают при падении на землю. Размером с ладонь и защитного цвета, мины очень плохо различимы в траве и на земле, а также на дороге в темное время суток. Так, в субботу вечером на нее наехал автомобиль, так как водитель не заметил мину на дороге. Для него все обошлось благополучно - всего лишь взорвалось колесо, пробило диск.

Большинство мин обнаружены в северной, западной и северо-западной части города, которые ближе к позициям ВСУ, но также множество мин были сброшены на центральный Ворошиловский район. По этому поводу республиканский оператор связи "Феникс" в ночь на воскресенье разослал всем абонентам сообщение, что "Лепестки" найдены на проспекте Мира, улице Университетской, переулке Орешкова, проспекте Ватутина, улице Челюскинцев, улице Любавина, улице Щорса, проспекте Богдана Хмельницкого. Это административный центр города, где располагаются здания Правительства ДНР и городские власти.

"Не выходите в темное время суток на улицу. Мины практически незаметны. При обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов звоните в МЧС и в полицию", - призвал мэр города Алексей Кулемзин.

В воскресенье МЧС предупредило жителей, что время пребывания на улице лучше свести к минимуму.

"Убедительная просьба сократить время пребывания на улице без необходимости. Помните: от ваших бдительности и осторожности зависит ваша жизнь", — подчеркнули в спасательном ведомстве.

От мин пострадали уже четыре человека, все - молодые. В том числе подорвался сапер при проведении работ по разминированию. К счастью, пока никто не погиб, но все пострадавшие получили тяжелые ранения. Так, сотруднику МЧС ампутировали стопу.

Всего за два дня в ДНР, в основном в Донецке, были обезврежены более 600 этих мин, сообщило МЧС ДНР.

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка назвал применение противопехотных мин украинскими войсками "актом терроризма в отношении гражданского населения".

"Эти действия имеют четкие признаки военного преступления, потому должны получить соответствующую оценку военного трибунала", — заявил спикер.

Он напомнил, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции об обычных видах оружия, вводивший ряд ограничений на его применение. Этим протоколом определены допустимые способы минного вооружения и запрещено использование мин без механизма самоликвидации. В свое время Россия выполнила требования Протокола, сняв такие мины с вооружения, но в армиях других постсоветских стран, в том числе Украины, запрещенные "Лепестки" остались. Киев нарушает и Оттавскую конвенцию 1997 года о запрещении противопехотных мин, к которой Украина присоединилась в январе 2006 года.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник опасается, что ВСУ будут применять этоу оружие против населения и других освобожденных территорий.

"Теперь нужно ждать подобного где угодно. Запад этого не заметит", - написал он.